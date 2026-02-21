circle x black
Cerca nel sito
 

Schiaffo della Corte Suprema a Trump sui dazi, varata tariffa del 10% per tutti i Paesi

Secondo la Casa Bianca, l'entrata in vigore dei dazi 'temporanei' è prevista per il 24 febbraio. Ira del tycoon: "Giudici si vergognino, scelta ridicola"

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
21 febbraio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo lo 'schiaffo' della Corte Suprema, Donald Trump ha presto messo la firma per dazi "temporanei", per "150 giorni", del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. L'ordine esecutivo entra "in vigore quasi immediatamente", ha scritto su Truth nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti.

Secondo la Casa Bianca, l'entrata in vigore è prevista per il 24 febbraio, con eccezioni che riguardano ad esempio il settore farmaceutico, alcuni minerali, e prodotti agricoli come arance e bistecche. Il provvedimento fa riferimento alla Sezione 122 del Trade Act del 1974. Dopo i 150 giorni, tuttavia spetterà al Congresso votare in proposito: una scadenza che cadrebbe a ridosso delle elezioni di midterm, rendendo più complicato il lavoro dei parlamentari.

"E' per me un grande onore aver appena firmato, dallo Studio Ovale, una misura tariffaria globale del 10% per tutti i Paesi, che entrerà in vigore quasi immediatamente", ha scritto Trump nella notte su Truth. Poi in un altro post ha attaccato "quei componenti della Corte Suprema che hanno votato contro il nostro metodo di dazi", considerato "accettabile e corretto" e ha scritto che dovrebbero "vergognarsi", criticando quella che bolla come una decisione "ridicola". "Faremo tutto il possibile per incassare più soldi di prima", ha aggiunto il tycoon.

E ancora, sempre su Truth, ha ribadito che "sono in arrivo i nuovi dazi, assolutamente collaudati e accettati come legge", attaccando i giudici. "Quello che è accaduto oggi con i due giudici della Corte Suprema che ho nominato nonostante grandi opposizioni, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, che piaccia o meno, non sembra accadere mai con i democratici - ha scritto - Votano contro i repubblicani, mai contro loro stessi, quasi ogni volta". "Almeno - ha proseguito - non ho nominato Roberts, che ha guidato il lavoro per consentire a Paesi stranieri che ci hanno derubato per anni di continuare a farlo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dazi usa dazi trump trump dazi donald trump
Vedi anche
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza