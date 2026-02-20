L'esito della guerra in Ucraina è ancora incerto. Ne è convinto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha rilasciato un'intervista all'Afp a pochi giorni dal quarto anniversario dell'invasione russa, che cade il 24 febbraio. “Kiev non sta perdendo la guerra, ma resta aperta la domanda su una possibile vittoria e sui suoi costi. Kiev chiede che un eventuale contingente straniero, in caso di cessate il fuoco, sia schierato vicino alla linea del fronte. Sul piano territoriale, l’Ucraina controlla parte della regione di Donetsk, mentre la Russia domina quasi tutta Luhansk, cuore del Donbass. "Sia gli americani sia i russi dicono che se vuoi che la guerra finisca domani, devi lasciare il Donbass" osserva il presidente ucraino.

L’accusa di Mosca alla Nato: “Rafforza la propria capacità militare in Europa”

Mosca, intanto, dichiara di monitorare e contrastare preventivamente le minacce della Nato, accusata di rafforzare la propria capacità militare in Europa. "In effetti, la Nato sta attivamente rafforzando le sue forze di coalizione, sta espandendo le capacità produttive dell'industria della difesa europea, citando la presunta inevitabilità di uno scontro militare con la Russia", ha evidenziato il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, Sergei Rudskoi, in un'intervista al quotidiano Krasnaya Zvezda. "Monitoriamo attentamente queste minacce e reagiamo in modo preventivo", ha sottolineato Rudskoi.

Meloni si collegherà alla riunione dei Volenterosi

Secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni si collegherà alla videocall dei Volenterosi che sarà co-presieduta il prossimo 24 febbraio dal presidente francese, Emmanuel Macron, e dal primo ministro britannico, Keir Starmer, nel quarto anniversario del conflitto russo-ucraino.

Ungheria blocca prestito a Ucraina da 90 miliardi

Intanto l'Ungheria ha bloccato il prestito Ue da 90 miliardi di euro per l'Ucraina. Lo riporta il Financial Times, citando quattro addetti ai lavori, secondo cui l'ambasciatore ungherese in Ue oggi ha obiettato all'emissione di debito comune. Il contesto è quello di recenti contrasti tra Kiev e Budapest, con quest'ultima in piena campagna elettorale in vista delle elezioni di aprile.