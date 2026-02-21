L'azzurro di ski cross e la dedica speciale alla sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta in allenamento in Val Senales
Federico Tomasoni correrà oggi con un casco speciale alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'azzurro, che insegue il suo sogno nelle gare di ski cross a Livigno, ha scelto di ricordare la sua fidanzata Matilde Lorenzi (la sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta in allenamento in Val Senales) portandola con sé in uno dei giorni più importanti della sua carriera sportiva.
Sul casco di Federico brilla un sole luminoso, simbolo della fondazione dedicata a Matilde (Matildina4Safety) e con cui la famiglia della ragazza sta cercando di portare avanti una serie di progetti per migliorare gli standard di sicurezza sulle piste da sci.