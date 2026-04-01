Novantunomila contenuti rilevati e 3.1 mln di interazioni social totali generate sull'Italia fuori dai Mondiali di calcio: è quanto emerge dal report realizzato da Spin Factor, in esclusiva per Adnkronos, tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana e integrata con l’Ai. L'analisi ha riguardato le conversazioni sui social network tra il 31 marzo e l'1 aprile dopo la sconfitta di ieri degli azzurri ai rigori nella finale dei playoff di qualificazione contro la Bosnia. Dal report emerge un sentiment analysis negativo del 95% e come emozioni prevalenti delusione (27%), rabbia (21%), malinconia (21%), vergogna (13%), sarcasmo (9%).

Nel mirino finiscono il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il ct dell'Italia Rino Gattuso, la squadra e i giocatori: in base al report di Spin Factor, sono percepiti negativamente rispettivamente al 98%, al 68% e al 91%.

Come rileva il report, i temi più frequenti sui social sono: la richiesta di dimissioni immediate dei vertici Figc (36%), la critica all'atteggiamento dei calciatori (22%), l'eccessiva presenza di stranieri in serie A (16%), l'inadeguatezza tattica del Ct (13%), il confronto nostalgico con il passato e l'assenza di leader (13%).

Le parole più frequenti in post e commenti - a parte Italia (4,11%) e Mondiali (3,98%) - sono: fallimento (3,27%), dimissioni (3,22%), Gravina (2,22%), vergogna (2,11%), giovani (1,85%), sistema (1,81%), Figc (1,69%), Gattuso (1,65%), talento (1,49%), risultati (1,42%), club (1,31%), settore (1,27%), stranieri (1,12%), Serie A (1,10%), coraggio (1,08%), umiliazione (1,01%) e storia (0,93%).