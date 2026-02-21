Il caos è scoppiato prima della gara di bob a quattro. Osservatorio Israele: "Frasi gravi e inaccettabili", ad Rossi: "Avviata istruttoria per procedimento disciplinare"

Un fuorionda manda nel caos la Rai alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. All'inizio della diretta di oggi, sabato 21 febbraio, della gara di bob a quattro, su Rai 2 è stato 'catturato' un dialogo che sta facendo, inevitabilmente, il giro del web. Al centro delle polemiche una frase sulla squadra israeliana.

"Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano", si è sentito in televisione, seguito da un "no, perché..." interrotto dall'inizio della telecronaca vera e propria. Immediata la presa di posizione del responsabile ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida: "Il fuorionda andato in onda prima della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai2 contiene un’espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport", si legge in una nota ufficiale, "a nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere".

Ad Rossi: "Avviata istruttoria per procedimento disciplinare"

"L’episodio verificatosi nel corso della diretta su Rai 2 rappresenta un fatto grave, contrario ai principi di imparzialità, rispetto e inclusione che devono caratterizzare il Servizio Pubblico. La Rai ha pertanto avviato un’istruttoria interna finalizzata all’apertura di un procedimento disciplinare per accertare con la massima rapidità eventuali responsabilità. Obbligo di Rai è di garantire una narrazione sportiva improntata al rispetto di tutti gli atleti e di tutte le delegazioni, senza alcuna distinzione. Lo sport è competizione, ma soprattutto è incontro, dialogo e unità". Così in una nota l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, dopo il fuorionda in apertura della diretta della gara di bob a quattro.

Osservatorio Israele: "Fuorionda bob antisemita, chiarire"

Pronta anche la replica dell'Osservatorio Israele: "Le frasi andate in onda su Rai 2 in apertura della gara di bob alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con l’invito a 'evitare l’equipaggio israeliano', sono gravi e inaccettabili. L’Osservatorio Israele condanna con fermezza quanto accaduto", ha scritto lo stesso Osservatorio in una nota.

Per il presidente dell'osservatorio Nicolae Galea: "Suggerire di evitare atleti israeliani significa introdurre una logica di esclusione inaccettabile e pericolosa, che configura un’espressione antisemita. Le Olimpiadi devono unire, non discriminare".

Nel comunicato l'Osservatorio sottolinea con preoccupazione "il filo rosso che sembra collegare questo episodio alle recenti esternazioni del telecronista svizzero, segnale di un clima che non può essere sottovalutato, tanto più perché l’Italia è il Paese ospitante dei Giochi. Chiediamo piena chiarezza e responsabilità su quanto accaduto, in un momento in cui gli episodi di antisemitismo crescono in Europa, le parole contano e il servizio pubblico ha il dovere di dare l’esempio".