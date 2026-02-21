circle x black
Milano Cortina, penultima giornata: occhi puntati sugli azzurri in gara - Diretta

La giornata di oggi vede alcune delle gare più attese della rassegna a cinque cerchi

Milano Cortina 2026 - Fotogramma /Ipa
Milano Cortina 2026 - Fotogramma /Ipa
21 febbraio 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
E' corsa alle medaglie anche oggi, sabato 21 febbraio, penultima giornata di gare a Milano Cortina 2026. Occhi puntati su alcune delle gare più attese della rassegna a cinque cerchi. In mattinata, sotto la lente lo ski cross maschile con Simone Deromedis a caccia di una medaglia. Grande attesa poi per la mass start femminile di biathlon ad Anterselva, ultima prova in carriera per Dorothea Wierer (in gara con Lisa Vittozzi, oro pochi giorni fa nell'inseguimento 10 chilometri). Per Francesca Lollobrigida è corsa al record: obiettivo il terzo oro olimpico.

I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

