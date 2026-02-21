E' corsa alle medaglie anche oggi, sabato 21 febbraio, penultima giornata di gare a Milano Cortina 2026 . Occhi puntati su alcune delle gare più attese della rassegna a cinque cerchi. In mattinata, sotto la lente lo ski cross maschile con Simone Deromedis a caccia di una medaglia. Grande attesa poi per la mass start femminile di biathlon ad Anterselva, ultima prova in carriera per Dorothea Wierer (in gara con Lisa Vittozzi, oro pochi giorni fa nell'inseguimento 10 chilometri). Per Francesca Lollobrigida è corsa al record: obiettivo il terzo oro olimpico.

I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.