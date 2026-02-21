circle x black
Milano Cortina, le gare di oggi: da Deromedis a Wierer, azzurri in gara e dove vederli

In mattinata la 'maratona sugli sci', la 50 chilometri mass start di sci di fondo con l'addio di Federico Pellegrino. Poi, lo ski cross con Simone Deromedis

Simone Deromedis - Fotogramma /Ipa
Simone Deromedis - Fotogramma /Ipa
21 febbraio 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Penultima giornata di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, tocca ad alcune delle gare più attese della rassegna a cinque cerchi. Si parte con la 50km tecnica classica di sci di fondo: doveva essere l'ultima gara Olimpica della carriera di Federico Pellegrino, ma l'atleta ha dovuto rinunciare a causa di un'influenza. Per l'Italia ci saranno Simone Daprà ed Elia Barp. In mattinata, occhi anche sullo ski cross maschile con Simone Deromedis a caccia di una medaglia. Grande attesa poi per la mass start femminile di biathlon ad Anterselva, ultima prova in carriera per Dorothea Wierer (in gara con Lisa Vittozzi, oro pochi giorni fa nell'inseguimento 10 chilometri). Ecco programma, orario delle gare e dove vedere gli italiani in tv e streaming.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco gli italiani in gara oggi a Milano Cortina 2026:

10 Bob: Bob a quattro uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)

10 Sci acrobatico: Ski cross uomini, seeding (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

11 Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica uomini (Elia Barp, Simone Daprà)

11:57 Bob: Bob a quattro uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)

12 Sci acrobatico: Ski cross uomini, ottavi di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

12:35 Sci acrobatico: Ski cross uomini, quarti di finale (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

12:54 Sci acrobatico: Ski cross uomini, semifinali (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13:10 Sci acrobatico: Ski cross uomini, finali (ev. Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13:30 Sci alpinismo: Staffetta mista, finale (Michele Boscacci, Alba De Silvestro)

14:15 Biathlon: Mass start 12,5km donne (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

15 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, semifinali (Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)

15:50 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, semifinali (Francesca Lollobrigida)

16:40 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, finale (ev. Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)

17:15 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, finale (ev. Francesca Lollobrigida)

19 Bob: Bob a due donne, manche 3 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)

19:05 Curling: Finale per l’oro uomini (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)

21:05 Bob: Bob a due donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)

Milano Cortina, dove vedere italiani oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

