circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, finale hockey sarà Stati Uniti-Canada: attesa per Trump

Appuntamento domenica all'Arena Santa Giulia di Milano. 18mila spettatori attesi, tra loro forse il tycoon

Milano Cortina, la squadra di hockey Usa - Fotogramma /Ipa
Milano Cortina, la squadra di hockey Usa - Fotogramma /Ipa
21 febbraio 2026 | 08.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Grande classico. Appuntamento domenica 22 febbraio, ore 14.10, Arena Santa Giulia di Milano: 18mila spettatori attesi.

Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia 3-2 con il gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.

L'ultima finale olimpica maschile tra i due giganti risale al 2010, mentre la nazionale femminile Usa di hockey è appena fresca di oro: 2-1, sempre contro il Canada.

L'attesa è grande anche per un'altra ragione: il presidente Usa Donald Trump potrebbe volare a Milano per assistere alla partita. Atterraggio con Air Force One (forse Linate), presenza all'Arena Santa Giulia, poi cerimonia di chiusura a Verona.

Occasione ghiotta: gli Usa sono a caccia del primo oro maschile da 46 anni: Miracle on Ice, era il 1980. Allora il grande favorito era l'Urss, e vinsero gli americani. Oggi sulla carta lo è il Canada - anche se gli Stati Uniti sono fortissimi - ma la voglia di replicare il miracolo è quella di allora.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olimpiadi Milano Cortina 2026 Hockey su ghiaccio maschile Stati Uniti Canada
Vedi anche
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza