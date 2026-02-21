È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Grande classico. Appuntamento domenica 22 febbraio, ore 14.10, Arena Santa Giulia di Milano: 18mila spettatori attesi.

Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia 3-2 con il gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.

L'ultima finale olimpica maschile tra i due giganti risale al 2010, mentre la nazionale femminile Usa di hockey è appena fresca di oro: 2-1, sempre contro il Canada.

L'attesa è grande anche per un'altra ragione: il presidente Usa Donald Trump potrebbe volare a Milano per assistere alla partita. Atterraggio con Air Force One (forse Linate), presenza all'Arena Santa Giulia, poi cerimonia di chiusura a Verona.

Occasione ghiotta: gli Usa sono a caccia del primo oro maschile da 46 anni: Miracle on Ice, era il 1980. Allora il grande favorito era l'Urss, e vinsero gli americani. Oggi sulla carta lo è il Canada - anche se gli Stati Uniti sono fortissimi - ma la voglia di replicare il miracolo è quella di allora.