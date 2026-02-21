circle x black
Cerca nel sito
 

Abodi: "Non comprendo scelta Figc su Kalulu, ci vuole coraggio"

Anche il ministro dello Sport si è espresso sulla richiesta di 'grazia' presentata dalla Juve

Il rosso a Kalulu - Afp
Il rosso a Kalulu - Afp
21 febbraio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La scelta della Figc di confermare la squalifica al difensore della Juventus Pierre Kalulu “la rispetto, ma non la comprendo, perché nel momento in cui diventa evidente che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, parlando a Casa Italia a Milano a margine della festa per le medaglie dello short track.

La richiesta della Juve e il no della Figc

La Juventus aveva fatto ricorso in merito alla sanzione di una giornata comminata al difensore dopo la contestata espulsione nella sfida contro l'Inter provocata dalla plateale simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni.

Il ricorso del club bianconero è stato respinto, ma la società torinese 'per riparare al torto acclarato' nei confronti del francese aveva richiesto, a quanto apreso dall'Adnkronos, la grazia per il suo numero 15 al presidente della Figc Gabriele Gravina. Il numero 1 della Federcalcio ha respinto la richiesta.

La decisione della Federazione sul reclamo formale bianconero è arrivata in una nota: "La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu", si legge sul sito ufficiale, "il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus, gara disputata lo scorso 14 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Figc Squalifica caso bastoni abodi squalifica kalulu grazia kalulu
Vedi anche
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza