La scelta della Figc di confermare la squalifica al difensore della Juventus Pierre Kalulu “la rispetto, ma non la comprendo, perché nel momento in cui diventa evidente che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno”. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, parlando a Casa Italia a Milano a margine della festa per le medaglie dello short track.

La richiesta della Juve e il no della Figc

La Juventus aveva fatto ricorso in merito alla sanzione di una giornata comminata al difensore dopo la contestata espulsione nella sfida contro l'Inter provocata dalla plateale simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni.

Il ricorso del club bianconero è stato respinto, ma la società torinese 'per riparare al torto acclarato' nei confronti del francese aveva richiesto, a quanto apreso dall'Adnkronos, la grazia per il suo numero 15 al presidente della Figc Gabriele Gravina. Il numero 1 della Federcalcio ha respinto la richiesta.

La decisione della Federazione sul reclamo formale bianconero è arrivata in una nota: "La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu", si legge sul sito ufficiale, "il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus, gara disputata lo scorso 14 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A".