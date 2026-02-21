"Credo che questa serie di contumelie e banalità che ci sono state rivolte, a cominciare dal fatto che saremmo piduisti che vogliono realizzare il progetto di Gelli o addirittura amici dei camorristi, dipendano dal fatto che l'opposizione non ha argomentazioni razionali da opporre alla riforma". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio da Bologna torna a parlare del referendum.

"C'è purtroppo la vana speranza che, nella denegata ipotesi che vincesse il no, allora il governo entrerebbe in crisi. Quello che rende particolarmente importante oggi e direi che attribuisce all'Italia il primo piano nell'ambito europeo è proprio la sua stabilità". Una stabilità, ha proseguito, che "i nostri avversari politici non hanno mai avuto e ci invidiano e cercano di minare questa stabilità con tutti i mezzi compreso quello di fare pensare che un'eventuale vittoria del No potrebbe essere risolutiva. A parte che sono arcisicuro che vincerà il Sì, questo non avrebbe alcuna conseguenza per il governo".

"Magistrati? Leggano più Shakespeare"

Quindi la bordata ai magistrati: "Sono tutti bravi e preparati, su questo non c'è dubbio: qualcuno è anche troppo preparato e, come sapete, spesso il confine tra il genio e il matto è un confine sfumato. Tutti sono sicuramente preparati, quello che però non tutti hanno - e che dovrebbe essere la caratteristica principale del magistrato - sono l'umiltà e il buonsenso". Nordio ha ricordato che i magistrati hanno in mano un "potere colossale di limitare la libertà degli individui mandandoli in prigione e di vulnerare l'onore degli individui facendoli finire sui giornali magari senza ragione o non vigilando abbastanza sulla diffusione delle intercettazioni".

"Umiltà e buon senso dovrebbero essere i correttivi di questo potere immenso che hanno soprattutto i pubblici ministeri - ha continuato - Umiltà e buonsenso non si imparano dai libri di diritto, ma si imparano molto di più dalla cultura generale". Queste persone investite da ampi poteri "dovrebbero leggersi una tragedia di Shakespeare in più e magari un libro di diritto di meno".

"La riforma tende a liberare le energie di tutti i magistrati bravi, preparati e operosi che, non essendo iscritti a correnti, finora non hanno nessuna possibilità di assumere incarichi epocali", afferma Nordio.

"Bene Mattarella, polemica ha rischiato di sfociare in rissa"

Quanto alle polemiche sul Csm Nordio ha ribadito il plauso all'intervento del Capo dello Stato. "C'è stata una accelerazione polemica, nelle settimane precedenti, che ha rischiato di sfociare in una sorta di rissa e questo come ha bene ricordato, facendo una sorta di esortazione, il Presidente Mattarella che si è rivolto ad entrambe le parti dicendo di riportare la discussione nell'ambito contenutistico e cercate di non alzare i toni. Esortazione che ho accolto con piacere e anche oggi sto cercando spiegare la riforma", sottolinea riferendosi al dibattito nel merito dei contenuti.

Tuttavia il ministro non è pentito delle sue parole: "Io non li ho mai inaspriti i toni. A suo tempo mi sono limitato a citare quello che avevano detto altri", ricorda Nordio. "Nel complesso delle polemiche che sono state agitate da varie parti, abbiamo condiviso e ringraziato il presidente Mattarella, perché con il suo intervento speriamo, auspichiamo e siamo certi anzi che i toni saranno ricondotti nell'ambito fisiologico della dialettica dei contenuti – ha proseguito –. Parleremo del contenuto di questa riforma, sperando che non ci diano degli eversori, anticostituzionali, piduisti, mafiosi o altro, ma semplicemente analizzando quelli che sono gli elementi di una riforma costituzionale, che si inserisce nel percorso iniziato 40 anni fa da un eroe della Resistenza, Giuliano Vassalli, che introdusse un codice accusatorio senza avere il tempo e la possibilità di fare la riforma costituzionale che ne era l'epilogo necessario”.