Serie A, Juventus-Como 0-1 - Diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Fabregas nella 26esima giornata di Serie A

Juventus-Como - Afp
21 febbraio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla netta sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray, che si è imposto per 5-2 nell'andata dei playoff di Champions League.

Nell'ultimo turno di campionato invece la Juve è stata battuta dall'Inter nel big match di San Siro per 3-2, in una partita segnata dal rosso a Kalulu per la simulazione di Bastoni. Il Como invece ha pareggiato 1-1 con il Milan nel recupero della 24esima giornata.

Nel prossimo turno di Serie A la Juventus volerà a Roma per sfidare i giallorossi di Gasperini, in uno scontro fondamentale in chiave Champions, mentre il Como ospiterà il Lecce.

