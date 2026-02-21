LIVE
I bianconeri ospitano la squadra di Fabregas nella 26esima giornata di Serie A
Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla netta sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray, che si è imposto per 5-2 nell'andata dei playoff di Champions League.
Nell'ultimo turno di campionato invece la Juve è stata battuta dall'Inter nel big match di San Siro per 3-2, in una partita segnata dal rosso a Kalulu per la simulazione di Bastoni. Il Como invece ha pareggiato 1-1 con il Milan nel recupero della 24esima giornata.
Nel prossimo turno di Serie A la Juventus volerà a Roma per sfidare i giallorossi di Gasperini, in uno scontro fondamentale in chiave Champions, mentre il Como ospiterà il Lecce.