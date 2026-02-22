circle x black
Cerca nel sito
 

Bastoni, Botteri accusa: "Ha fatto espellere nero, c'è elemento razzista". E risponde... Aldo Serena

La simulazione in Inter-Juve e l'ingiusto rosso a Kalulu continua a far discutere

L'espulsione di Kalulu - Afp
L'espulsione di Kalulu - Afp
22 febbraio 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caso Bastoni in Inter-Juventus continua a far discutere. La simulazione del difensore nerazzurro, che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu è arrivata anche su La7, durante il programma 'In altre parole'. In un'animata discussione tra i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, che ha insinuato come, dietro all'esultanza di Bastoni, ci fosse anche un elemento di discriminazione razziale, provocando la reazione dell'ex attaccante della Juve Aldo Serena.

"Io sono neutrale tra la Juve e l'Inter", ha esordito Gramellini, "diciamo che Bastoni è riuscito nel miracolo di far cacciare ingiustamente un giocatore bianconero che è una cosa che appartiene a un mondo nuovo". Immediata la replica di Botteri: "È anche un giocatore nero, tra l'altro, c'è anche l'elemento razzista", che poi ha rincarato la dose: "Ha fatto una roba schifosissima. Non è da giustificare, ha fatto espellere il giocatore 'neretto' e poi ha anche esultato, ha detto 'e vai', è veramente una roba immonda. Bocciato, dai. Ha chiesto scusa? A quel punto, lo hanno visto tutti mica poteva dire che si è fatto male veramente".

L'attacco a Botteri invece è arrivato da Aldo Serena, che ha commentato un video che riportava le parole della giornalista: "Spero per la signora Botteri ( ed anche per noi) che la sua superficialità, l’approssimazione e la faciloneria, con la quale ha affrontato l’argomento di Bastoni non sia la costante con la quale ci fornisce informazioni dal mondo".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bastoni bastoni razzista bastoni botteri botteri aldo serena
Vedi anche
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza