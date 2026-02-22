circle x black
Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 - Diretta

La Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata

Il Napoli - Afp
22 febbraio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l'Atalanta ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell'andata dei playoff, mentre nell'ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona.

Nella prossima giornata di Serie A, l'Atalanta volerà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo, mentre il Napoli volerà a Verona.

