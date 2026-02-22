circle x black
Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-Napoli

Episodio arbitrale nella 26esima giornata di Serie A

Hien e Hojlund - Ipa/Fotogramma
22 febbraio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
Ancora proteste in Atalanta-Napoli. Oggi, domenica 22 febbraio, la Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il più contestato arriva nel primo tempo, con l'arbitro Chiffi che prima assegna calcio di rigore alla squadra di Conte per un contatto tra Hojlund e Hien e poi lo revoca dopo revisione al Var. Ma cos'è successo alla New Balance Arena?

Succede tutto al 42'. Hojlund riceve il pallone al limite e si inserisce in area, nella più classica delle azioni di 'sfondamento'. La sua corsa verso la porta viene però ostacolata dall'intervento di Hien, che si frappone tra l'attaccante danese e Carnesecchi. Ne nasce un duro contrasto tra ginocchia, con Hojlund che cade a terra dolorante e l'arbitro Chiffi che indica il dischetto.

Immediate le proteste della squadra di Palladino e di Hien, anche ammonito nella circostanza. L'intervento del Var però chiarisce la dinamica: è Hojlund ad andare incontro alla gamba di Hien per poi cadere a terra. Il contatto, insomma, è troppo poco per Chiffi per assegnare rigore e il penalty viene revocato, tra le proteste di Antonio Conte.

Gol annullato ad Alisson Santos

Durante il primo tempo della New Balance Arena, pochi minuti dopo la rete di Beukema che ha sbloccato il match, è stato invece annullato il raddoppio partenopeo di Alisson Santos, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona.

L'episodio arriva al 22'. Elmas lancia in profondità il brasiliano, che solo davanti a Carnesecchi lo salta e mette in porta il pallone, ma l'arbitro Chiffi annulla tutto per fuorigioco. Pochi dubbi sulla decisione, con le immagini che mostrano come l'esterno di Conte sia partito ampiamente oltre l'ultimo difensore bergamasco.

