Finisce anche l'ultima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia sperava negli azzurri del Bob a 4 maschile per incrementare un medagliere già da record che ieri ha raggiunto quota 30 con la straordinaria doppietta azzurra nello skicross (oro Simone Deromedis e argento Federico Tomasoni) e il bronzo di Andrea Giovannini nel pattinaggio di velocità. Ma il quartetto azzurro si è fermato alla quinta posizione. Gli Stati Uniti vincono intanto la finale dell’hockey maschile contro il Canada. Un oro storico - nonché l'ultimo di queste Olimpiadi -, che gli Usa non riuscivano a conquistare dal 1980. In serata, la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona.

Intanto il Cio ha insignito il Presidente Mattarella e la presidente Meloni dell’ordine olimpico d’oro, la massima onorificenza che viene conferita a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica .