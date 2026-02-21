L'Iran prepara la proposta per convincere Donald Trump e scongiurare l'attacco degli Stati Uniti. Tutto o quasi ruota attorno al programma nucleare: Teheran non vuole accantonarlo, il presidente americano valuta l'opzione militare per cancellarlo e assestare, parallelamente, un colpo letale al regime dell'ayatollah Khamenei.

L'Iran, dopo i recenti colloqui che non hanno prodotto la fumata bianca con Washington, lavora ad una soluzione di compromesso per disinnescare la crisi. Teheran non intende trasferire all'estero le proprie scorte di uranio arricchito al 60%, pari a circa 300 chilogrammi, ma è disposta a diluirle - riducendo quindi il livello di arricchimento - sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), secondo lo scenario delineato da fonti iraniane al quotidiano The Guardian.

L'uranio di Teheran

Teheran possiede una riserva di uranio arricchito al 60%, livello vicino alla soglia di utilizzo bellico, ma sarebbe disponibile a ridurre la purezza del materiale portandola al 20% o a un valore inferiore attraverso un processo di diluizione della concentrazione, senza trasferire il materiale fuori dal Paese.

La proposta dovrebbe essere al centro della bozza di accordo che Teheran presenterà agli Stati Uniti nei prossimi giorni, con la speranza di ottenere l'ok di Washington: l'Iran manterrebbe un programma nucleare ma si allontanerebbe sensibilmente, almeno sulla carta, dal target che corrisponde alla possibilità di impiego militare.

Fonti vicine al governo iraniano, citate sempre dal quotidiano britannico, hanno escluso l'ipotesi di esportare materiale nucleare o di creare un consorzio internazionale per la produzione di combustibile atomico, ribadendo che le sostanze nucleari resteranno sotto controllo della repubblica islamica.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha chiarito che gli Stati Uniti non avrebbero chiesto, nei due round di colloqui avuti in Oman e in Svizzero, lo stop permanente dell'arricchimento dell'uranio, spiegando che il negoziato riguarda principalmente il livello di arricchimento consentito e il numero di centrifughe nucleari operative. Secondo il sito di informazione Axios, l'amministrazione Trump è pronta a considerare una proposta che consenta all'Iran di proseguire "simboliche" attività di arricchimento dell'uranio nell'ambito del suo programma nucleare se sarà esclusa la possibilità di arrivare alla bomba.

La macchina bellica americana

Sullo sfondo rimane l'opzione militare, con elementi che ogni giorno delineano in maniera più articolata la strategia americana. Una base militare in Giordania sta ospitando decine di aerei statunitensi in un contesto di forte rafforzamento della presenza militare americana in Medio Oriente nell'ottica di un possibile intervento, riferisce il New York Times, secondo il quale - sulla base di analisi di immagini satellitari e dati di tracciamento dei voli - oltre 60 aerei da attacco e almeno 68 velivoli da trasporto sarebbero atterrati nell'ultima settimana presso la Muwaffaq Salti Air Base, a est di Amman.

Il numero di velivoli presenti rappresenta un forte aumento rispetto alla normale dotazione della base: i caccia sarebbero circa tre volte più numerosi rispetto alla media. Tra i mezzi schierati figurerebbero anche diversi F-35. In questo contesto, si inserisce anche Israele, che nella giornata di domenica riunirà il gabinetto di sicurezza.