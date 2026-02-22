circle x black
Alisson Santos segna, arbitro annulla: cos'è successo in Atalanta-Napoli

Episodio arbitrale nella 26esima giornata di Serie A

Alisson Santos - Ipa/Fotogramma
Alisson Santos - Ipa/Fotogramma
22 febbraio 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
Gol annullato al Napoli con Alisson Santos. Oggi, domenica 22 febbraio, i partenopei sfidano l'Atalanta a Bergamo nella trasferta valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da decisioni arbitrali. Durante il primo tempo della New Balance Arena, pochi minuti dopo la rete di Beukema che ha sbloccato il match, è stato annullato il raddoppio partenopeo di Alisson Santos, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona.

Succede tutto al 22'. Elmas lancia in profondità il brasiliano, che solo davanti a Carnesecchi lo salta e mette in porta il pallone, ma l'arbitro Chiffi annulla tutto per fuorigioco. Pochi dubbi sulla decisione, con le immagini che mostrano come l'esterno di Conte sia partito ampiamente oltre l'ultimo difensore bergamasco.

