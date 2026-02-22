circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, un omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival 2026

A quanto apprende l’Adnkronos, Carlo Conti ha scelto di dedicare l’incipit del 76mo festival al grande conduttore scomparso lo scorso 16 agosto

Pippo Baudo - Fotogramma /Ipa
Pippo Baudo - Fotogramma /Ipa
22 febbraio 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà un omaggio a Pippo Baudo ad aprire Sanremo 2026. A quanto apprende l’Adnkronos, Carlo Conti ha scelto di dedicare l’incipit del 76mo festival al grande conduttore scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni, dopo aver condotto Sanremo per ben 13 volte.

Il direttore artistico e conduttore del festival 2026 ha già detto più volte che a Baudo intende dedicare l’intera edizione del festival. E probabilmente non è un caso che tre grandi protagonisti di questo festival - la coconduttrice di tutte le serate Laura Pausini e i super ospiti Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli - sono tre delle grandi scoperte di Baudo, avvenute proprio sul palco di Sanremo in altrettante edizioni da lui condotte.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo 2026 Pippo Baudo Carlo Conti sanremo baudo
Vedi anche
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza