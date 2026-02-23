circle x black
Cerca nel sito
 

Inter-Bodo Glimt, cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League: le combinazioni

Ecco cosa serve alla squadra di Chivu per entrare tra le sedici migliori squadre d'Europa

Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
23 febbraio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter sogna gli ottavi di Champions League e va a caccia dell'impresa. Domani, martedì 24 febbraio, i nerazzurri ospiteranno i norvegesi a San Siro dopo la sconfitta della settimana scorsa in trasferta. La squadra di Chivu è caduta a Bodo 3-1, sotto i colpi degli avversari, nell'andata dei playoff. Al Meazza, per agguantare un posto tra le migliori sedici squadre d'Europa servirà ora l'impresa. Ecco le combinazioni che qualificherebbero i nerazzurri al prossimo turno.

Inter-Bodo, combinazioni per la qualificazione agli ottavi

I nerazzurri dovranno quindi entrare in campo e segnare. Segnare tanto, per rimontare. Per allungare la partita ai supplementari, servirà vincere con due gol di scarto, e dunque 2-0, 3-1, 4-2 e così via. Per strappare la qualificazione nei 90 minuti, la squadra di Chivu dovrà invece vincere con 3 gol di scarto, visto che non esiste più la vecchia regola del gol in trasferta, legata al fattore campo. Ai vicecampioni d'Europa servirebbe dunque un 3-0, 4-1, 5-2 o simili.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Bodo Glimt Inter Bodo Glimt Champions League
Vedi anche
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza