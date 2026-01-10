circle x black
Caracas libera il prigioniero politico italo-venezuelano Buzzetta Pacheco

L'uomo era detenuto dal 30 settembre 2024. Finora sono stati rilasciati in tutto undici prigionieri, ma 809 rimangono ancora in carcere

Venezuela, a Caracas l'attesa dei familiari dei prigionieri politici ancora detenuti davanti alla prigione El Helicoide - Afp
10 gennaio 2026 | 23.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonio Gerardo 'Nino' Buzzetta Pacheco, prigioniero politico italo-venezuelano, è stato rilasciato oggi in Venezuela. La notizia, riportata da diversi media, è stata confermata da Gonzalo Himiob, vicepresidente della Ong Foro Penal. Buzzetta Pacheco era detenuto dal 30 settembre 2024.

Oltre a Buzzetta Pacheco, sono state rilasciate altre quattro persone detenute per motivi politici, secondo informazioni verificate da Foro Penal e da organizzazioni per i diritti umani. Si tratta di Virgilio Laverde, coordinatore giovanile di Vente Venezuela nello stato di Bolívar, Didelis Raquel Corredor Acosta, ex assistente dell'attivista Roland Carreño, Luis Fernando Junior Sánchez Flores, detenuto arbitrariamente dall'agosto 2024, Yanny Esther González Terán, infermiera rilasciata a Barinas, detenuta dal luglio 2025.

Finora sono stati rilasciati undici prigionieri, ma 809 rimangono in carcere. I familiari dei prigionieri politici rimangono fuori dai centri di detenzione come El Helicoide, Yare III e altre prigioni in tutto il paese, in attesa di notizie confermate sui loro cari.

venezuela venezuela news Antonio Gerardo 'Nino' Buzzetta Pacheco venezuela prigionieri politici
