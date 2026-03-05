circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia, stuprò 11enne nell'androne di casa: condannato a 14 anni

L'uomo si trova nel carcere di Gorizia. La richiesta della sua difesa di eseguire una perizia psichiatrica non è stata accolta dai giudici

Carcere (Fotogramma)
Carcere (Fotogramma)
05 marzo 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato condannato a 14 anni di carcere dai giudici del tribunale di Venezia Massimiliano Mulas, il 45 enne che nell’aprile dello scorso anno stuprò una 11enne nell’androne della sua abitazione di Mestre (Venezia), dopo averla seguita fino a casa. L’uomo, da allora nel carcere di Gorizia, aveva già alcuni precedenti specifici, ma la richiesta della sua difesa di eseguire una perizia psichiatrica non è stata accolta dai giudici. Mulas avrebbe nel frattempo chiesto di poter essere seguito da alcuni professionisti per un percorso di recupero. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 90 giorni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
venezia violenza venezia stupro mestre violenza mestre stupro stuprò 11enne
Vedi anche
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza