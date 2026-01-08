Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"

"L'esistenza dei centri per uomini maltrattanti e il lavoro che svolgono è un bel messaggio per gli uomini perché si dimostra che la violenza non è un destino, che si può cambiare qualora si abbiano difficoltà emotive e difficoltà relazionali". Lo ha detto la senatrice del M5s, Alessandra Maiorino, a margine della conferenza stampa di Palazzo Madama sul 'lavoro con gli uomini maltrattanti: un tassello essenziale della rete antiviolenza'.

I Cuav, centri per uomini autori di violenza, spiega la vicepresidente del gruppo M5S in Senato "sono aperti a tutti coloro che percepiscono di avere questo tipo di disagio che non deve essere nascosto". la fragilità "non è una vergogna, ma se ne può invece parlare".