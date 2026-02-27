circle x black
Sanremo, la quarta serata: oggi duetti, co-conduttori Nino Frassica e Bianca Balti - Diretta

I 30 Big, insieme a ospiti speciali dello spettacolo e della scena musicale, reinterpretano grandi successi del passato

27 febbraio 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
Dopo le prime tre serate dedicate agli inediti dei concorrenti, al festival di Sanremo arriva il momento delle cover. La quarta serata, quella di oggi venerdì 27 febbraio, è dedicata ai duetti: i 30 Big, insieme a ospiti speciali dello spettacolo e della scena musicale, reinterpretano grandi successi del passato, dalle hit italiane ai classici stranieri.

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno co-conduttori della serata Nino Frassica, che porterà ironia e leggerezza tra un’esibizione e l’altra, e Bianca Balti, chiamata a raccontare la sua battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita.

Attesa anche per le performance live di Francesco Gabbani dal Suzuki Stage e di Max Pezzali dalla Costa Toscana.

