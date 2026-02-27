Elettra Lamborghini e Las Ketchup aprono la quarta serata del Festival

Elettra Lamborghini e Las Ketchup aprono la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover. Sul palco dell'Ariston, oggi 27 febbraio, tutti i 30 artisti in gara. L'ultima esibizione è quella di Leo Gassmann con Aiello.

La scaletta

01 - Elettra Lamborghini con Las Ketchup - 'Aserejé'

02 - Eddie Brock con Fabrizio Moro - 'Portami via'

03 - Mara Sattei con Mecna - 'L’ultimo bacio'

04 - Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - 'Ti lascio una canzone'

05 - Levante con Gaia - 'I maschi'

06 - Malika Ayane con Claudio Santamaria - 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'

07 - Bambole di Pezza con Cristina D’Avena - 'Occhi di gatto'

08 - Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - 'Su di noi'

09 - Tommaso Paradiso con Stadio - 'L’ultima luna'

10 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia - 'Domani è un altro giorno'

11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - 'Vita'

12 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - 'Il mondo'

13 - Fulminacci con Francesca Fagnani - 'Parole Parole'

14 - LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo - 'Andamento lento'

15 - Raf con The Kolors - 'The riddle'

16 - J-Ax con Ligera County Fam - 'E la vita, la vita'

17 - Ditonellapiaga con TonyPitony - 'The lady is a tramp'

18 - Enrico Nigiotti con ALFA - 'En e Xanax'

19 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - 'Besame Mucho'

20 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - 'Hit the Road Jack'

21 - Francesco Renga con Giusy Ferreri - 'Ragazzo solo, ragazza sola'

22 - Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA - 'Quello che le donne non dicono'

23 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - 'Baila Morena'

24 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - 'Cinque giorni'

25 - Fedez & Masini con Stjepan Hauser - 'Meravigliosa Creatura'

26 - Ermal Meta con Dardust - 'Golden Hour'

27 - Nayt con Joan Thiele - 'La canzone dell’amore perduto'

28 - Luchè con Gianluca Grignani - 'Falco a metà'

29 - Chiello con maestro Saverio Cigarini - 'Mi sono innamorato di te'

30 - Leo Gassmann con Aiello - 'Era già tutto previsto'