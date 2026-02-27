circle x black
Sanremo 2026, Top & Flop della serata cover

Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta

27 febbraio 2026 | 22.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La serata cover di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata, all'insegna dell'ironia.

TOP

Elettra Lamborghini organizza un festino bilaterale all'Ariston con le Las Ketchup sulle note del tormentone 'Asereje' e relativa coreografia. All'Ariston anche le 'sciure' impellicciate si sbracciano felici a casaccio.

FLOP

Alla fine del duetto a tinte saffiche tra Levante e Gaia sulle note de 'I maschi' di Gianna Nannini, il generale Vannacci, seduto in platea all'Ariston, valuta l'intervento dell'esercito. La situazione non migliora quando Dargen D'Amico trasforma il duetto con Pupo in un manifesto pacifista, alternando il ritornello della canzone con la declamazione de 'Il disertore' di Boris Vian.

