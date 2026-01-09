circle x black
Brescia, investe due persone e scappa - Video

L'uomo, 62 anni, è stato rintracciato

09 gennaio 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aveva investito due persone senza fermarsi a prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce, ma il giorno dopo è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno denunciato. E' accaduto nel Bresciano ad un uomo di 62 anni.

I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio, in via Vittorio Veneto a Verolavecchia, dove due persone sono state travolte da un'auto che procedeva a forte velocità. Dopo l'investimento, l'uomo alla guida non si è fermato e ha proseguito la sua corsa facendo perdere le sue tracce. I carabinieri della compagnia di Verolanuova, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le indagini ed hanno analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona, ma la scarsa risoluzione della videoregistrazione, estrapolata dall’impianto di video-sorveglianza di un esercizio commerciale, non ha consentito di accertare nell'immediato il modello e la targa della vettura. Attraverso uno specchietto retrovisore ed alcuni frammenti di un faro rinvenuti sull’asfalto, i militari hanno ristretto il campo ad alcuni modelli di auto, fino all’individuazione del veicolo del 62enne, che è stato trovato nei pressi della sua abitazione. Il mezzo presentava danni compatibili con l’investimento.

L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di lesioni stradali ed omissione di soccorso. I due feriti non sono in pericolo di vita; uno dei due ha riportato la frattura del femore per la quale dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni.

