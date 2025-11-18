circle x black
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”

18 novembre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
Gli Stati generali della salute del Lazio "per fare le strategia, per ascoltare gli operatori, la società civile, potendolo fare alla luce di una lavoro di due anni e mezzo che ha fatto emergere tanti aspetti positivi ma anche le criticità che abbiamo dovuto affrontare e risolvere. Oggi abbiamo una situazione finanziaria chiara, un quadro chiaro dei fabbisogni sul territorio, vogliamo programmare insieme e farlo in maniera tecnica, pulita, con gli strumenti normativi che abbiamo a disposizione e magari fare uscire qualche idea e proposta per il Governo approfittando della presenza oggi del ministro per affrontare alcune delle sfide che non sono solo della parte finanziaria ma legate alla parte ordinamentale. E' un servizio sanitario ragionale che deve affrontare nuove sfide". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della prima giornata degli Stati generali della salute del Lazio oggi e domani a Roma.

Stati generali salute Lazio Francesco Rocca
