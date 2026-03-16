circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? "No comment" del Cremlino

Secondo indiscrezioni, il nuovo leader iraniano è stato portato segretamente in Russia per esserre sottoposto a un intervento chirurgico. Peskiv: "Non commentiamo tali notizie"

Mojtaba Khamenei - (Afp)
Mojtaba Khamenei - (Afp)
16 marzo 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo diverse indiscrezioni riportate da media internazionali, la nuova Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe stata trasferita segretamente a Mosca per ricevere cure mediche dopo essere rimasta ferita nei raid di Usa e Israele che hanno colpito la leadership iraniana nelle prime fasi della guerra e in cui è rimasto ucciso il padre, l'Ayatollah Ali Khamenei.

Il quotidiano Al-Jarida, citando alcune fonti, ha riferito che il leader 56enne arebbe stato evacuato dall’Iran il 12 marzo a bordo di un aereo militare e sottoposto a un intervento chirurgico, probabilmente per gravi ferite a una gamba.

Le autorità iraniane non hanno confermato ufficialmente queste informazioni, mentre il Cremlino ha evitato commenti sulla presenza di Mojtaba Khamenei in Russia. "Non commentiamo tali notizie", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo alcuni report, il trasferimento a Mosca sarebbe avvenuto anche per ragioni di sicurezza.

Le voci arrivano in un momento di grande incertezza politica a Teheran, dopo la morte lo scorso 28 febbraio dell’ayatollah Ali Khamenei, evento che ha portato all’ascesa del figlio Mojtaba alla guida della Repubblica islamica. Secondo la versione ufficiale diffusa da Teheran, Khamenei sarebbe rimasto solo leggermente ferito nei primi attacchi e si troverebbe “in buona salute e pienamente in controllo della situazione”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran Khamenei Mojtaba Khamenei iran news iran guerra iran russia mojtaba khamenei ferito mojtaba khamenei è vivo mojtaba khamenei a mosca
Vedi anche
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza