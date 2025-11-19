La Live Communication Week torna a Roma per celebrare eccellenza settore eventi

Tutto pronto per l'apertura della Live Communication Week. Promossa da Adc Group, con la creatività dell’agenzia Next Group e la collaborazione dell’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, la kermesse animerà l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 19 al 22 novembre con la XXII edizione del Bea Italia e la XX edizione del Bea World. La Live Communication Week è una manifestazione che si conferma non solo una vetrina per i migliori eventi, ma un momento di riflessione strategica per un settore in forte espansione in Italia, stimato a oltre 1,1 miliardi di euro. Il 19 Novembre si alza il sipario sul Bea Italia con le presentazioni dal vivo dei progetti finalisti: una giornata dedicata ai lavori della giuria di aziende capitanata dal presidente Elisa Noaro, Responsabile Trade Marketing e Eventi di Reale Mutua Assicurazioni. La giuria composta da oltre 60 aziende valuterà i finalisti tra i 317 iscritti da 64 agenzie. La giornata del 20 Novembre è dedicata a talk e tavole rotonde e si concluderà con la cerimonia di premiazione dei Best Event Awards italiani.

Dopo due giorni di full immersion nella event industry del nostro Paese, prenderà il via la kermesse globale, che quest’anno festeggia il suo 20esimo anniversario. L’edizione di quest’anno conta 470 iscrizioni da 107 agenzie internazionali. L'importanza dell'evento è sottolineata dall'ospitalità di Roma Capitale, che vede nei Bea un asset strategico per il turismo congressuale e la event industry del nostro Paese.

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato: “Ospitare per il quarto anno consecutivo la Live Communication Week, con il Bea Italia e il Bea World, è un motivo di orgoglio per Roma. È la conferma di come Roma sia centrale nel panorama degli eventi internazionali e sarà una grande vetrina promozionale per la nostra città: tutti i più importanti professionisti del settore, organizzatori di eventi e marchi del mondo verranno qui questi giorni e scopriranno quanto Roma sia cambiata, trasformata. Saranno giorni di workshop e di momenti di confronto che saranno molto utili. Il turismo congressuale è una risorsa, un asset prezioso su cui stiamo puntando: in due anni, nella classifica Icca, siamo passati dalla 14° posizione alla top 10 con un indotto, nel 2024, di 180 milioni di euro.”

La Live Communication Week, sottolinea Salvatore Sagone, Presidente di Adc Group, "si conferma il momento cruciale per l’event industry italiana. Non solo premia l’eccellenza creativa con i Best Event Awards, ma proclama con forza il valore strategico di un comparto che genera sviluppo economico, sostiene le imprese, crea occupazione e porta nel mondo l’energia del Made in Italy. Una settimana che, amplificando la voce del settore, ne afferma il ruolo centrale per la competitività del Paese".

Live! With Respect è il concept di quest’anno, ideato dall’agenzia vincitrice del Bea Italia 2024, Next Group, premiata per l’evento Ferrari 12 Cilindri World Première & Miami Program. Tema forte e delicato al tempo stesso, il rispetto è il fulcro da cui partono tutte le riflessioni creative e di contenuto di questa edizione 2025 della Lcw. Un tema capace di esprimere un messaggio forte, che superi i confini dell’evento e inviti a ripensare alcuni meccanismi dell’event industry, suggerendo nuove direzioni e metodi condivisi tra clienti, fornitori e tutte le organizzazioni coinvolte.

"Un concept che si traduce in un titolo dalla doppia valenza, pensato per avere la forza di restare e lasciare il segno. Per Next Group “Live! With Respect” significa agire nel rispetto delle regole e promuovere una cultura della sostenibilità ambientale, economica e sociale, capace di generare valore condiviso e duraturo", conclude Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.