In Veneto la 34esima tappa della campagna ‘I cantieri della transizione ecologica’ di Legambiente

Rifiuti, 'I cantieri della transizione ecologica' olio usato protagonista 34esima tappa
La campagna nazionale di Legambiente riprende il suo viaggio e fa la sua 34esima tappa in Veneto
Dalla raccolta alla rigenerazione e recupero degli oli esausti: Bottari S.r.l di Verona protagonista della tappa de 'I cantieri della Transizione'. L'Azienda veronese del gruppo Itelyum, una tra le prima aziende della filiera di raccolta consortile degli oli minerali esausti del Conou, ha raccolto 7m...
"Crediamo che il modello strategico consortile, con il Consorzio al centro - senza fine di lucro - che fa da vigile nella piazza affollata per la gestione del rifiuto olio minerale, sia l'elemento vincente. Un modello che deve essere esportato". A dirlo Riccardo Piunti, presidente del Conou - Consorz...
Protagonista della 34° tappa in Veneto della campagna nazionale di Legambiente 'I cantieri della transizione ecologica', Bottari S.r.l, azienda veronese del gruppo Itelyum che si occupa della raccolta, trattamento e rigenerazione degli oli esausti e delle emulsioni industriali: "Ci siamo distinti per...