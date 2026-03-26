Secondo le fonti, nelle ultime settimane gli iraniani hanno schierato ulteriori sistemi missilistici antiaerei trasportabili a spalla (Manpads) e hanno anche piazzato "trappole", mine antiuomo e anticarro. E hanno rafforzato la presenza militare.

Secondo il presidente Usa Donald Trump - il cui auspicio è porre fine alla guerra rapidamente, nelle prossime settimane secondo il Wall Street Journal - l'Iran vuole "tanto" raggiungere un accordo, ma "ha paura ad affermarlo". "Nessuno ha mai visto niente di simile a quello che stiamo facendo in Medio Oriente con l'Iran", ha sottolineato il tycoon aggiungendo: "Stanno negoziando e desiderano tanto raggiungere un accordo, ma hanno paura di dirlo perché temono di essere uccisi dalla loro stessa gente". "Hanno anche paura che li uccideremo", ha incalzato, dopo che lo scorso 28 febbraio gli Usa hanno avviato operazioni contro l'Iran con Israele.