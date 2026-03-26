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Iran, Cnn: "Teheran si prepara a invasione Kharg, piazzate mine". Trump: "Vogliono accordo ma non lo dicono" - Diretta

Secondo fonti, nelle ultime settimane gli iraniani hanno schierato ulteriori sistemi missilistici antiaerei e rafforzato la presenza militare sull'isola. Wsj: "L'auspicio di Trump è porre fine alla guerra rapidamente"

Bandiera dell'Iran - (Afp)
Bandiera dell'Iran - (Afp)
26 marzo 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mine e non solo. L'Iran si 'prepara' a una possibile operazione Usa per prendere il controllo dell'isola di Kharg. E' quanto ha rivelato nelle ultime ore la Cnn, citando fonti a conoscenza delle notizie d'intelligence sul dossier secondo le ultime news di oggi 26 marzo 2026 sulla guerra.

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Secondo le fonti, nelle ultime settimane gli iraniani hanno schierato ulteriori sistemi missilistici antiaerei trasportabili a spalla (Manpads) e hanno anche piazzato "trappole", mine antiuomo e anticarro. E hanno rafforzato la presenza militare.

Secondo il presidente Usa Donald Trump - il cui auspicio è porre fine alla guerra rapidamente, nelle prossime settimane secondo il Wall Street Journal - l'Iran vuole "tanto" raggiungere un accordo, ma "ha paura ad affermarlo". "Nessuno ha mai visto niente di simile a quello che stiamo facendo in Medio Oriente con l'Iran", ha sottolineato il tycoon aggiungendo: "Stanno negoziando e desiderano tanto raggiungere un accordo, ma hanno paura di dirlo perché temono di essere uccisi dalla loro stessa gente". "Hanno anche paura che li uccideremo", ha incalzato, dopo che lo scorso 28 febbraio gli Usa hanno avviato operazioni contro l'Iran con Israele.

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