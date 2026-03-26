Iran, Kallas (Ue): "Russia aiuta ad uccidere americani"

L'Alta Rappresentante accusa Mosca di fornire intelligence a Teheran per colpire cittadini Usa in Medio Oriente
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha accusato la Russia di fornire informazioni di intelligence all'Iran, utilizzate "per uccidere americani" nel Medio Oriente, esortando Washington a esercitare una maggiore pressione su Mosca.
"Assistiamo a un aiuto da parte della Russia nei confronti dell'Iran, che fornisce informazioni di intelligence per colpire gli americani, per ucciderli, e ora la Russia fornisce anche droni all'Iran affinché possa attaccare i Paesi vicini e le basi militari statunitensi", ha dichiarato ai giornalisti a margine della riunione ministeriale dei G7 all'abbazia di Vaux-de-Cernay, nell'Ile-de-France.
"Se l'America vuole che la guerra in Medio Oriente finisca, deve anche fare pressione sulla Russia affinché non possa aiutare l'Iran in questo senso", ha affermato Kallas.