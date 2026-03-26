Iran, Kallas (Ue): "Russia aiuta ad uccidere americani"

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha accusato la Russia di fornire informazioni di intelligence all'Iran, utilizzate "per uccidere americani" nel Medio Oriente, esortando Washington a esercitare una maggiore pressione su Mosca.

"Assistiamo a un aiuto da parte della Russia nei confronti dell'Iran, che fornisce informazioni di intelligence per colpire gli americani, per ucciderli, e ora la Russia fornisce anche droni all'Iran affinché possa attaccare i Paesi vicini e le basi militari statunitensi", ha dichiarato ai giornalisti a margine della riunione ministeriale dei G7 all'abbazia di Vaux-de-Cernay, nell'Ile-de-France.

"Se l'America vuole che la guerra in Medio Oriente finisca, deve anche fare pressione sulla Russia affinché non possa aiutare l'Iran in questo senso", ha affermato Kallas.