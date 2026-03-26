circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Kallas (Ue): "Russia aiuta ad uccidere americani"

L'Alta Rappresentante accusa Mosca di fornire intelligence a Teheran per colpire cittadini Usa in Medio Oriente

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas (Fotogramma/Ipa)
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas (Fotogramma/Ipa)
26 marzo 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha accusato la Russia di fornire informazioni di intelligence all'Iran, utilizzate "per uccidere americani" nel Medio Oriente, esortando Washington a esercitare una maggiore pressione su Mosca.

CTA

"Assistiamo a un aiuto da parte della Russia nei confronti dell'Iran, che fornisce informazioni di intelligence per colpire gli americani, per ucciderli, e ora la Russia fornisce anche droni all'Iran affinché possa attaccare i Paesi vicini e le basi militari statunitensi", ha dichiarato ai giornalisti a margine della riunione ministeriale dei G7 all'abbazia di Vaux-de-Cernay, nell'Ile-de-France.

"Se l'America vuole che la guerra in Medio Oriente finisca, deve anche fare pressione sulla Russia affinché non possa aiutare l'Iran in questo senso", ha affermato Kallas.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Kaja Kallas Iran Russia Medio Oriente Ue
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza