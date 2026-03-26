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Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari

L'operazione ha permesso di scoprire come, attraverso un canale di messaggistica istantanea chiamato 'La sacra famiglia', i clienti acqusitavano hashish e cocaina all’ingrosso, con possibilità di scegliere tra i menù di stupefacente e ricevere la consegna a domicilio

Auto della polizia - (Fotogramma/Ipa)
Auto della polizia - (Fotogramma/Ipa)
26 marzo 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Polizia dalle prime ore di oggi sta eseguendo 12 misure cautelari (8 in carcere e 4 ai domiciliari) e 10 perquisizioni nei confronti di un'associazione criminale armata che ha introdotto nel territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti online, come nei negozi e-commerce.

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L'operazione chiamata 'Suburra' ha permesso di scoprire come, attraverso un canale di messaggistica istantanea chiamato 'La sacra famiglia', i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come garanzia, acquistavano droga (hashish e cocaina) all’ingrosso, con possibilità di scegliere tra i menù di stupefacente e ricevere la consegna a domicilio, con una parola d’ordine segreta, tramite corrieri express, che guadagnavano fino a 5mila euro al mese. L’organizzazione garantiva la possibilità di lasciare una recensione per attestare la qualità della droga e la puntualità del servizio di consegna. Alla prima consegna, per testare l’affidabilità del cliente, i corrieri andavano armati di pistola.

L’associazione criminale garantiva assistenza legale ed economica agli associati detenuti considerati fedeli, ma organizzava pestaggi all’interno degli istituti penitenziari contro quelli ritenuti infedeli. Il capo del gruppo, chiamato 'Padre' dagli associati, aveva costretto un uomo a lanciarsi da un'auto in corsa in autostrada dopo uno scambio di droga finito male in Puglia, o provato a uccidere i cani di un nuovo associato divenuto traditore.

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marche news droga online marche vendita droga online marche operazione suburra marche
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