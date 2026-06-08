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Ucraina, asse Londra‑Berlino‑Parigi: sostegno al dialogo diretto tra Mosca e Kiev

I leader hanno discusso le prossime occasioni internazionali per coordinare un ulteriore rafforzamento del sostegno militare a Kiev, anche attraverso l'aumento della produzione di sistemi di difesa e lo sviluppo congiunto di capacità antimissile e di attacco a lungo raggio

Il cancelliere tedesco Merz, il presidente ucraino Zelensky, il primo ministro Starmer e il presidente francese Macron. - Fotogramma Ipa
Il cancelliere tedesco Merz, il presidente ucraino Zelensky, il primo ministro Starmer e il presidente francese Macron. - Fotogramma Ipa
08 giugno 2026 | 06.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Sostegno alla "proposta di un dialogo diretto tra Ucraina e Russia – con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa – per arrivare a un cessate il fuoco e sostenere ulteriori negoziati". È la linea emersa dalla dichiarazione congiunta dei leader dell’E3 (Regno Unito, Francia e Germania) e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il documento è stato diffuso al termine dell’incontro tenuto a Londra.

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La posizione di Starmer, Macron e Merz

Nella dichiarazione il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, hanno ribadito il loro "sostegno incrollabile" a Kiev, sottolineando il ruolo centrale dell’Europa in qualsiasi accordo di pace. Nel testo si evidenziano anche i recenti successi ucraini sul campo e l'uso innovativo della tecnologia dei droni, mentre viene condannata con forza la nuova ondata di attacchi missilistici e con droni da parte della Russia contro città ucraine, definiti responsabili di un "tragico bilancio di vittime civili". Condanne anche per le incursioni di droni russi nello spazio Nato.

Il 'grazie' di Zelensky

Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev, al termine dell'incontro. Il leader ucraino ha riferito ai partner europei la situazione al fronte e le perdite russe, sottolineando che "la Russia non sta vincendo sul campo di battaglia". Ha, inoltre, affermato che "per cinque mesi consecutivi l'aggressore ha perso più di 30mila soldati tra morti e feriti".

In un post su X diffuso al termine dell'incontro, Zelensky ha evidenziato che le valutazioni di Kiev sono in linea con quelle degli alleati e che gli attacchi a medio e lungo raggio stanno "limitando significativamente la capacità della Russia di espandere la propria aggressione".

Nel corso dei colloqui si è discusso anche del rilancio della diplomazia e del ruolo dell'Europa nei negoziati. "Per l'Ucraina è sempre stata una priorità che la posizione e la voce dell'Europa nei negoziati siano forti", ha aggiunto Zelensky.

Coordinamento internazionale e prossimi vertici

I leader hanno discusso le prossime occasioni internazionali - tra cui il G7 di Evian e i vertici Nato e della Coalizione dei Volenterosi - per coordinare un ulteriore rafforzamento del sostegno militare a Kiev, anche attraverso l'aumento della produzione di sistemi di difesa e lo sviluppo congiunto di capacità antimissile e di attacco a lungo raggio.

Condizioni politiche per un possibile accordo

Sul piano politico, la dichiarazione ribadisce alcune condizioni considerate essenziali per un possibile accordo: cessate il fuoco immediato, avvio dei negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per l'Ucraina e congelamento degli asset russi fino a risarcimento dei danni di guerra.

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