“Oggi ti comando”. Con questa battuta a Roberto Gualtieri, fra gli applausi dei presenti, ha inizio il giorno da sindaco di Roma Capitale per Carlo Verdone nel giorno del suo 75esimo compleanno. “Con le buche che facciamo? Le riattapperemo in qualche modo. Il progetto numero uno è quello di prosciugare il Tevere. Abbiamo preparato le macchine idrovore”.

“Sono molto emozionato, non me lo sarei mai aspettato dalla vita un regalo del genere: ho amato talmente tanto questa città che improvvisamente questa città mi abbraccia. Voglio ringraziare Roberto Gualtieri che ha avuto questa intuizione e sensibilità, e mi ha fatto il più bel regalo che uno può ricevere”.