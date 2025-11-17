circle x black
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video

17 novembre 2025 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Oggi ti comando”. Con questa battuta a Roberto Gualtieri, fra gli applausi dei presenti, ha inizio il giorno da sindaco di Roma Capitale per Carlo Verdone nel giorno del suo 75esimo compleanno. “Con le buche che facciamo? Le riattapperemo in qualche modo. Il progetto numero uno è quello di prosciugare il Tevere. Abbiamo preparato le macchine idrovore”.

“Sono molto emozionato, non me lo sarei mai aspettato dalla vita un regalo del genere: ho amato talmente tanto questa città che improvvisamente questa città mi abbraccia. Voglio ringraziare Roberto Gualtieri che ha avuto questa intuizione e sensibilità, e mi ha fatto il più bel regalo che uno può ricevere”.

carlo verdone carlo verdone compleanno oggi carlo verdone sindaco roma oggi carlo verdone 75 anni
