circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, Rodriguez conferma negoziati su ambasciate: "Per ribadire condanna agli Usa"

Caracas sta parlando con gli Stati Uniti per la riapertura delle rispettive ambasciate

Delcy Rodriguez - Ipa/Fotogramma
Delcy Rodriguez - Ipa/Fotogramma
10 gennaio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato i negoziati con le autorità statunitensi per la riapertura delle rispettive ambasciate, definendoli uno strumento per "ribadire la condanna" dell'intervento militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores.

"Qual è l'obiettivo" di esplorare canali per la riapertura delle ambasciate? "Ribadire la condanna dell'aggressione subita dal nostro popolo, perché le nostre donne, i nostri uomini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi sono stati profondamente colpiti da un'aggressione di questa natura", ha dichiarato in un discorso televisivo trasmesso dall'emittente nazionale VTV.

Secondo quanto confermato da un portavoce del Dipartimento di Stato a Europa Press, una squadra composta da personale diplomatico e di sicurezza dell'Unità Affari Esteri per il Venezuela, tra cui l'Incaricato d'Affari John McNamara, si è recata a Caracas "per condurre una valutazione iniziale di una possibile ripresa graduale delle operazioni".

Il Ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha dal canto suo dichiarato che il Paese latinoamericano ha "deciso di avviare un processo diplomatico esplorativo" con Washington, "volto a ristabilire le missioni diplomatiche in entrambi i Paesi".

Rodríguez ha ribadito che la sua risposta all'"aggressione da parte di una potenza nucleare" avverrà "attraverso i canali della diplomazia". "Ci incontreremo di persona e useremo la nostra diplomazia bolivariana di pace per difendere la pace del Venezuela, la stabilità del Venezuela, il futuro, per difendere la nostra indipendenza e per difendere la nostra sacra e inalienabile sovranità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
negoziati ambasciate venezuela venezuela venezuela usa
Vedi anche
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza