Iran, la guerra spinge la speculazione: boom dei prezzi per i voli privati da Dubai

L'Adnkronos ha provato a prenotare un posto su un jet da Muscat: servono almeno 40mila euro a persona

06 marzo 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
La guerra in Iran e nel Medio Oriente, come tutte le guerre, favorisce la speculazione. A tutti i livelli, dai costi potenziali che vengono scaricati sui consumatori finali, come avviene per gli ingiustificati rialzi dei prezzi dei carburanti, alle soluzioni costosissime che le agenzie dei jet privati stanno offrendo ai loro clienti facoltosi per rientrare da Dubai.

Pur di allontanarsi dall'area di pericolo, o semplicemente per rientrare a casa in assenza dei voli di linea, ci sono ricchissimi che stanno viaggiando da Riyad verso le capitali europee a bordo di jet pagati somme vicine ai 300mila euro. Sono casi limite, ma basta fare il tentativo di prenotare un posto su un Jet privato in partenza da Muscat per Milano Linate per avere un'idea di quale sia il mercato in queste ore.

L'Adnkronos ha provato a prenotare un volo con tre diverse compagnie specializzate in voli privati. Con Albajet, due posti per volare sabato 7 marzo, ammesso che si trovino, oscillano fra 40.300 e 87.700 euro secondo la tipologia di volo richiesta. Jetex Private Charter, per la stessa richiesta, risponde immediatamente via mail dopo aver tentato un contatto telefonico. E' l'operatrice a chiedere quale sia il budget disponibile, prima ancora di avanzare la propria offerta. Con Globalcharter i prezzi variano da 41.000 a 120.000 euro a seconda della tipologia di aereo.

