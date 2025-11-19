circle x black
Nave spia Russia in acque inglesi, Royal Navy e Raf la seguono: "Siamo pronti"

Il ministro della Difesa, Healey: ''Seconda volta quest'anno che la Yantar viene dispiegata nelle acque del Regno Unito, manovra estremamente pericolosa"

Il ministro della Difesa britannico John Healey, con sullo sfondo uno schermo che mostra un'immagine della nave militare russa Yantar - (Afp)
19 novembre 2025 | 13.42
Redazione Adnkronos
La Royal Navy e gli aerei della Raf stanno monitorando i movimenti della ''nave spia russa, la Yantar'', che si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia''. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico John Healey aprendo il suo discorso a Downing Street. "Si tratta di una nave progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini'', ha spiegato il ministro a proposito della nave russa. "Abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave'', ha proseguito Healey affermando che la ''Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti".

Secondo il ministro, "quella manovra russa è estremamente pericolosa e questa è la seconda volta quest'anno che la nave Yantar viene dispiegata nelle acque del Regno Unito''. Healey ha quindi rivolto un ''messaggio alla Russia e a Putin, è questo: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e se la Yantar si dirigerà verso sud questa settimana, saremo pronti".

