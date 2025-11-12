Mazzoncini (A2A): "Con aggiornamento piano impegno per crescita industriale solida e sostenibile"
"Orientata alla creazione di valore per tutti gli stakeholder"
Configure properly the default template.
"Orientata alla creazione di valore per tutti gli stakeholder"
A2a estende l’orizzonte territoriale del Piano Strategico oltre i confini nazionali, puntando a una maggiore diversificazione geografica. Nell'aggiornamento del piano strategico al 2035 si prevede l'espansione in nuovi Paesi selezionati in base al potenziale di mercato e a criteri di rendimento e vel...
L’aggiornamento di Piano conferma i target economico finanziari del Gruppo
+12% rispetto ai primi nove mesi del 2024