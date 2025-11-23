circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, a Ginevra incontro Ue-Usa-Ucraina. Rubio: "Piano scritto da Stati Uniti, non è lista desideri di Mosca"

In Svizzera rappresentanti delle potenze europee partecipano ai colloqui con Stati Uniti e Ucraina

Marco Rubio (Fotogramma/Ipa)
Marco Rubio (Fotogramma/Ipa)
23 novembre 2025 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Diplomazie al lavoro oggi a Ginevra, dove rappresentanti delle potenze europee parteciperanno ai colloqui con Stati Uniti e Ucraina sul piano di pace proposto dagli Usa: per l'Italia sarà presente il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio, che ha lasciato in anticipo i lavori del G20. Domani, invece, i vertici Ue hanno convocato un incontro straordinario sull'Ucraina con tutti i 27 leader dell'Unione Europea, a margine del summit Ue-Unione Africana a Luanda.

Rubio: "Piano scritto da Usa, non è lista desideri di Mosca"

"Il piano di pace è stato scritto dagli Stati Uniti". Così il segretario di Stato americano Marco Rubio ha cercato di spegnere le polemiche esplose a Washington dopo che alcuni senatori repubblicani avevano definito la bozza in 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina una sorta di "lista dei desideri russa".

Rubio, in viaggio verso Ginevra per discutere del documento con funzionari ucraini ed europei, ha precisato che la proposta è "basata su input russi e ucraini", ma resta "autenticamente americana". La precisazione arriva dopo che il senatore repubblicano Mike Rounds, intervenendo all’Halifax Security Forum, aveva riferito che Rubio gli aveva detto che la bozza "non era la proposta americana", aggiungendo che il testo sarebbe stato passato all’inviato di Trump Steve Witkoff da un rappresentante di Mosca. Le parole di Rounds sono state bollate come "falsità palesi" dal portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, mentre lo stesso Rubio è tornato sui social per confermare che "la proposta di pace è stata redatta dagli Stati Uniti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia ucraina russia piano usa ucraina pianto trump ucraina
Vedi anche
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza