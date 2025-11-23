circle x black
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video

23 novembre 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Lunghi applausi, una fila lunga quasi fino al Castello Sforzesco e una sfilata di cantanti, attori e protagonisti della tv ha omaggiato Ornella Vanoni, facendo visita alla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano. La testimonianze di Simona Ventura, Arisa, Alba Parietti, Ambra Angiolini, Cristiano Malgioglio e Francesco Gabbani raccontano l'artista dentro e fuori dal palco, mentre nel teatro suonano le note di 'Domani è un altro giorno'. "Lei rimarrà immortale come la sua musica".

