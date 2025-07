"Biden mi voleva qui dentro, quel figlio di put....". Donald Trump frena ma non abbastanza per evitare che l'insulto indirizzato a Joe Biden venga catturato dai microfoni. Il presidente, in visita in Florida alla struttura detentiva per immigrati irregolari, discute delle caratteristiche di 'Alligator Alcatraz', il centro realizzato nelle Everglades in un ambiente caratterizzato dalla presenza abbondante di alligatori. Trump chiosa con una battuta che chiama in pausa il suo predecessore: "Biden mi voleva qui. Mi voleva qui, ma non è andata così. Quel figlio di putt...", dice Trump abbassando il tono della voce sull'insulto finale. Il microfono però è troppo vicino, si sente tutto.