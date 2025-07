Lo 'show' per i festeggiamenti del 4 luglio

Donald e Melania Trump si esibiscono nella Trump Dance alla Casa Bianca nei festeggiamenti per il 4 luglio. Il presidente e la first lady, insieme già durante la cerimonia per la firma della Big Beautiful Bill, chiudono la serata con il celeberrimo balletto sulle note di YMCA. La canzone dei Village People che ha accompagnato i comizi - e le danze - del presidente durante la campagna elettorale dello scorso anno.