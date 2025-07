Secondo l'emittente televisiva avrebbero accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, seppur con ''lievi e formali modifiche''. Lo rende noto l'emittente televisiva del Qatar al-Araby spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori.

L'appello di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato ieri di volere "sicurezza" per la popolazione di Gaza, mentre si preparava a ospitare la prossima settimana il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Voglio che la popolazione di Gaza sia al sicuro, cosa più importante", ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se desiderasse ancora che gli Stati Uniti prendessero il controllo del territorio palestinese, come annunciato a febbraio. "Voglio vedere sicurezza per la popolazione di Gaza. Hanno passato l'inferno" conclude.