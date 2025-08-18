"Pippo Baudo ha cambiato la mia vita, quella della mia famiglia e di tante persone che gli vogliono bene". Così Laura Pausini ricorda con commozione Pippo Baudo alla camera ardente al Teatro delle Vittorie insieme a Paola Cortellesi e Riccardo Milani. "Ho amato i consigli che lui mi ha dato negli anni. Mi diceva sempre 'Laura devi cantare canzoni eterne, non ti accontentare di cantare brani di una stagione'", ricorda Pausini. "Ho pianto tanto in questi giorni - ammette -, ma oggi sento quella forza che vedevo nei suoi occhi quando ho fatto qui a Roma le prove per Sanremo Giovani”, conclude.

