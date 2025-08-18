circle x black
Cerca nel sito
 

Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video

18 agosto 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pippo Baudo ha cambiato la mia vita, quella della mia famiglia e di tante persone che gli vogliono bene". Così Laura Pausini ricorda con commozione Pippo Baudo alla camera ardente al Teatro delle Vittorie insieme a Paola Cortellesi e Riccardo Milani. "Ho amato i consigli che lui mi ha dato negli anni. Mi diceva sempre 'Laura devi cantare canzoni eterne, non ti accontentare di cantare brani di una stagione'", ricorda Pausini. "Ho pianto tanto in questi giorni - ammette -, ma oggi sento quella forza che vedevo nei suoi occhi quando ho fatto qui a Roma le prove per Sanremo Giovani”, conclude.

pausini_ok

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pausini pippo baudo laura pausini pippo baudo pausini baudo pausini baudo oggi
Vedi anche
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo
Pippo Baudo, Giucas Casella: "Mi ha insegnato a essere sempre vero" - Video
"Grazie Pippo", l'omaggio della Rai a Baudo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza