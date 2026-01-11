circle x black
Serie A, oggi Inter-Napoli - La partita in diretta

La squadra di Chivu ospita gli azzurri a San Siro nel posticipo

Thuram e Lautaro - Fotogramma/IPA
Thuram e Lautaro - Fotogramma/IPA
11 gennaio 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
Big match in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, l'Inter ospita il Napoli a San Siro nella 20esima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria contro il Parma, mentre i partenopei di Conte hanno pareggiato al Maradona contro il Verona. L'Inter arriva alla sfida scudetto al primo posto in classifica a 34 punti, a +4 sul Napoli, terzo a quota 38. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Inter-Napoli? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn

Le due squadre torneranno in campo mercoledì 14 gennaio per recuperare le partite non giocate a causa della Supercoppa Italiana. Il Napoli ospiterà il Parma alle 18:30, l'Inter ospiterà il Lecce alle 20:45.

