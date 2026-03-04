circle x black
Iran, Israele attacca in Libano, "almeno 11 morti". Pasdaran: "Controlliamo Stretto di Hormuz"

Le news e i commenti della giornata. Scelto il successore di Khamenei, è il figlio Mojtaba

Iran, esplosione e fumo a Teheran - Afp
Iran, esplosione e fumo a Teheran - Afp
04 marzo 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
Quinto giorno di guerra in Iran, oggi 4 marzo. Continuano gli attacchi di Usa e Israele mentre la crisi si estende anche agli altri Paesi del Golfo. La giornata si apre con un attacco israeliano in diverse città libanesi: i morti, secondo i media statali, sarebbero almeno 11.

In un punto stampa con il Cancelliere tedesco alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha risposto ieri, per la prima volta, per la prima volta risponde alle domande sull'attacco condotto da Washington e Tel Aviv. Dai radar alla difesa aerea, ha detto, "abbiamo distrutto tutto". Il leader americano ha poi parlato del coinvolgimento dei Paesi neutrali nel conflitto e attaccato Spagna e Gran Bretagna, rispettivamente 'rei' di aver rifiutato il supporto all'operazione in Iran o di non collaborare abbastanza.

Intanto da Teheran arriva l'avvertimento all'Europa. "Prendere parte alla campagna di Usa e Israele in Iran sarebbe un atto di guerra", il monito. Nel frattempo, il figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei è stato scelto come suo successore. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell'Iran. Il padre, ucciso nell’attacco israelo-americano su Teheran, sarà sepolto, invece, nella sua città natale Mashad nel nord-est del Paese. L'annuncio è arrivato dopo un attacco con un drone sul consolato Usa a Dubai come ha confermato su X il governo degli Emirati.

Le news e i commenti della giornata.

