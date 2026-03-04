In un punto stampa con il Cancelliere tedesco alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha risposto ieri, per la prima volta, per la prima volta risponde alle domande sull'attacco condotto da Washington e Tel Aviv. Dai radar alla difesa aerea, ha detto, "abbiamo distrutto tutto". Il leader americano ha poi parlato del coinvolgimento dei Paesi neutrali nel conflitto e attaccato Spagna e Gran Bretagna, rispettivamente 'rei' di aver rifiutato il supporto all'operazione in Iran o di non collaborare abbastanza.