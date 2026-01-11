L'uomo di 57 anni, dipendente presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è ricoverato in gravissime condizioni all'Umberto I. Sempre nella stessa zona della stazione un'altra aggressione, a un rider di 23 anni: fermati due tunisini

Due persone sono state fermate dalla Polfer per il tentato omicidio avvenuto ieri sera in via Giolitti a Roma, nei pressi della stazione Termini, dove un uomo di 57 anni, dipendente presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato aggredito ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I. Si tratta di un 18enne egiziano, con precedenti per rapina, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere, già colpito da provvedimento di espulsione a inizio di gennaio in quanto irregolare sul territorio nazionale, e di un 20enne tunisino, con precedenti per rissa, porto di oggetti atti ad offendere e stupefacenti.

Per l’aggressione avvenuta poco dopo ai danni di un rider di 23 anni di origini tunisine sono state fermate dagli agenti della Polfer altre due persone: un 22enne tunisino, con precedenti per stupefacenti e minacce, regolare in Italia, e un 18enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.