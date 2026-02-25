circle x black
Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

E' accaduto a a Casalmoro. La vittima era un operaio 56enne, separato e padre di due figlie

Auto dei carabinieri - (Ipa)
25 febbraio 2026 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo due tentativi di sfratto per morosità, avvenuti il 29 ottobre e 29 gennaio scorsi, si è recato nuovamente a casa dell'inquilino per eseguire lo sfratto esecutivo. Vedendo la porta aperta, ha provato a entrare nell’abitazione dove ha trovato l'uomo impiccato. E' quanto accaduto alle 11 di oggi a Casalmoro nel Mantovano.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso ufficiale giudiziario che doveva procedere allo sfratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo, unitamente a personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere.

La vittima era un operaio 56enne originario di Leno, nel Bresciano, separato e padre di due figlie. Dopo la ricostruzione dei fatti ed i rilievi di legge, la salma dell'uomo è stata restituita ai familiari.

mantova news cronava news Casalmoro ufficiale giudiziario Casalmoro sfratto esecutivo inquilino impiccato
