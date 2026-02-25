circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrara, donna trovata morta in casa con ferita da arma da taglio

E' successo a Ostellato, la vittima è una 55enne di origine bielorussa

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
25 febbraio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 55 anni è stata trovata morta ieri sera in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con una ferita da arma da taglio al petto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

La donna, una 55enne di origine bielorussa, lavorava come Oss ed era sposata con un uomo italiano. Sarebbe stato proprio il marito a dare l’allarme. A quanto si apprende, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude possa essersi trattato di un suicidio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio suicidio arma da taglio donna morta ferrara ferrara
Vedi anche
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza